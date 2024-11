Il progetto ’Borghi Aperti’. Musica, eccellenze e arte per un turismo fuori stagione

Si può raccontare un territorio, attraversandone i luoghi più belli e significativi, portando musica, parole, sapori e saperi antichi. È il senso del progetto Borghi aperti alla cultura, promosso dall’associazione Giovani, territorio cultura con Marca Fermana, in collaborazione con tante realtà del territorio, il supporto della Regione Marche e la voce della web radio Mamma esco a fare due passi. Un’idea per un turismo fuori stagione, attraverso occasioni utili a scoprire angoli poco noti ma pieni di significato, come spiega Andrea Marsili: "Promuoviamo i borghi portando momenti di cultura, è una scommessa che mette al centro anche l’ecomuseo della Valle dell’Aso, in un momento di bassa stagione ma che in qualche modo anticipa il natale". Ad ogni appuntamento c’è una degustazione, cantine e aziende del territorio che si presentano, si comincia il 23 novembre a Monte Vidon Combatte, all’Antica Bottaia, un luogo recuperato grazie ai fondi Gal, con una serata all’insegna del jazz. Sempre al jazz è dedicato il momento a Moresco, il 14 dicembre, al teatrino Santa Sofia. Sarà aperta la torre Eptagonale e altri angoli segreti di uno dei borghi più belli d‘Italia. Sono invece dedicati a giovani autori gli appuntamenti di Fermo, il 17 novembre alla contrada Fiorenza e il 24 novembre alla contrada San Martino e il primo dicembre a Torre San Patrizio, al teatro comunale. Sempre storie e cultura al centro dell’appuntamento a Monteleone, alla torre civica, anche qui con attività scelte con cura e dedicate ai più giovani: "Speriamo davvero di coinvolgere tutti, spiega Marsili, è un esperimento che la Regione ha giudicato meritevole di un finanziamento di 10 mila euro. Ogni evento è a ingresso gratuito, compresa la degustazione". Il 29 novembre a Ortezzano e il 15 dicembre a Petritoli si parla invece di eccellenze, di olio, di pane e di farina, insieme con la pizzeria pluripremiata Mamma Rosa di Ortezzano e il forno di Ascoli Piceno ‘Assalto ai forni’, con il frantoio Agostini. Adolfo Leoni, per l’associazione Antichi sentieri nuovi cammini e per il laboratorio della Dieta Mediterranea supporto l’iniziativa, utile a testimoniare le nostre storie e le nostre eccellenze. L’assessore Annalisa Cerretani interviene per conto di Marca Fermana che ha dato adesione immediata a un progetto che è il senso del nostro turismo, mettendo insieme i borghi, i giovani che ci lavorano e le eccellenze. Conclude Ercole D’Ercoli per l’ecomuseo: "Riportare gente nei nostri borghi è la missione di tutti, presentiamo luoghi che rappresentano la bellezza del territorio, in un momento in cui non c’è grande turismo ma ci si avvicina al Natale".

Angelica Malvatani