Il punto su trasporti e infrastrutture

Per fare il punto sullo stato delle infrastrutture regionali, con un focus sulle province di Fermo e Ascoli Piceno, Sinistra Italiana Marche organizza "Il sistema dei trasporti. Le Marche nel contesto nazionale", conferenza stampa aperta al pubblico in programma venerdì 17 gennaio alle ore 18 nella sala Castellani di Porto San Giorgio. All’iniziativa prenderà parte Maria Campese, responsabile nazionale Trasporti di SI: "Portiamo avanti la nostra idea di regione accessibile e sostenibile, con coerenza e senza ambiguità, come abbiamo sempre fatto", fa sapere la segretaria di Sinistra Italiana Marche, Gioia Santarelli: "Invece di investire ingenti risorse in cantieri decennali, si pensi a risolvere i problemi dei cittadini e delle cittadine che, quotidianamente, faticano a spostarsi, e che in questi giorni stanno vivendo le conseguenze di disservizi indegni di un Paese civile, dei quali il Governo non si sta assumendo in alcun modo la responsabilità", incalza Santarelli. E ribadisce la posizione del partito, fermamente contrario all’arretramento del tratto autostradale a sud di Porto Sant’Elpidio e sostenitore dell’arretramento della ferrovia e del potenziamento del trasporto su rotaia.