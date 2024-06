Il raduno de ’I Marinaretti’. Rivive un pezzo di storia

Ai marinaretti non piace essere chiamati "ex" preferendo continuare a portarsi dietro quella simpatica ed affettuosa denominazione, evocativa di un periodo importante della loro esistenza. Quando, giovani studenti, erano ospitati nel collegio costruito nel 1935 tra il viale della Vittoria ed il lungomare e che per tanti anni ha svolto la funzione per la quale era stato edificato, vale a dire collegio e colonia estiva per gli orfani dei ferrovieri. I sangiorgesi si affezionarono questi ragazzi collegiali considerandoli fin da subito parte integrante della comunità e li nominarono "I Marinaretti", i quali facevano vita con i coetanei sangiorgesi frequentando insieme le scuole di Fermo, specie l’Iti Montani. Esauritasi con il tempo l’azione del collegio ognuno ha fatto ritorno a casa. Tuttavia sono rimasti legati a questo territorio dove ogni tanto sono tornati per rivedere nostalgicamente i luoghi vissuti E sono rimasti collegati pure fra di loro istituendo un’associazione a cui, neanche a dirlo hanno messo il nome "I Marinaretti". Poi lo scorso mese di dicembre una loro delegazione si è incontrata con il sindaco. Valerio Vesprini ed hanno deciso di organizzare un grande rendezvous Amarcord marinaretti d’Italia: "L’appuntamento - fa sapere l’assessore Marco Tombolini – è fissato dal 21 al 23 di giugno. Finora sono state una settantina le prenotazioni arrivate, ma ce ne aspettiamo altre dalle regioni più vicine, a cominciare dalle Marche. Il 21 incontro al numero civico 162 sul viale della Vittoria davanti al portone d’ingresso dell’ex collegio diventato adesso il Municipio del Comuna di Porto San Giorgio. Di fronte al palazzo quello che fu il campetto di calcio dei collegiali ora trasformato in parcheggio, tra l’altro maltenuto. Il programma degli ospiti prevede per sabato 22 giugno la visita al museo dell’Iti a Fermo. Domenica 23 giugno cerimonia per l’apposizione dii una targa ricordo nel cortile comunale denominato delle magnolie. La targa reca la scritta "Cortile del Collegio F.S. (I Marinaretti").

Alla cerimonia a cui si intende dare molto risalto sono state invitate tutte le maggiori autorità lovali. Secondo l’assessore Tombolini è una manifestazione dai rilevanti risvolti storici in quanto fa rivivere un periodo storico caratterizzante la vita cittadina. Ma ha dei risvolti anche sociali e solidali per quello che ha rappresentato il collegio per gli orfani ed il supporto anche economico dato loro I Marinaretti coglieranno l’occasione per ringraziare quanto hanno fatto per loro le ferrovie dello Stato.

Silvio Sebastiani