In 400 a Marina Palmense: arriva l’ultramaratona

La maratona è una gara di massimo 42 chilometri, l’ultramaratona è qualcosa di più, è una competizione che può coprire anche distanze molto più ampie, che coinvolge atleti di tutte le età e fino a 80 anni almeno. Per la prima volta si corre una ultramaratona a Fermo, per la precisione a Marina Palmense, domenica prossima a partire dalle 8 partiranno almeno 400 atleti per tre percorsi, di 21, 33 e 42 chilometri ma anche per un percorso libero lungo 6 e 8 ore. L’iniziativa è dell’associazione Porto San Giorgio Runners, circa 170 iscritti di tutto il territorio e oltre, iscritta alla Federazione atletica leggera. Il presidente è Andrea Iommi che spiega: "Ci saranno anche campioni importanti, c’è il campione italiano sui 100 chilometri del 2022, l’atleta che è arrivata seconda alla gara sui 236 chilometri, ci sono persone di 80 anni e giovani di talento. Per noi è la prima edizione di una manifestazione che ha rilevanza nazionale, con l’Associazione italiana ultramaratona, la federazione atletica e il patrocinio del comune di Fermo. Siamo molto felici di un momento di condivisione importante, gli atleti muoveranno sul circuito verso mare oltre la ferrovia, sarà un modo per raccontare anche la bellezza delle nostre zone". Al termine dei percorsi, dalle 13 alle 17, ci saranno momenti di ristoro, si sta preparando anche un’ottima polenta, momenti per assaporare anche le bontà fermane. Arrivano da ogni parte d’Italia i corridori e si misureranno ad altissimo livello. L’assessore allo sport di Fermo, Alberto Maria Scarfini, ha sottolineato la soddisfazione di poter appoggiare un evento tanto significativo: "La maratona è uno sport che si fa all’aperto e promuove il territorio. Quando ci è stato proposto abbiamo subito accettato, è un momento fuori dalla stagione turistica ma tutta la zona si sta preparando, con l’aiuto dell’Asite e dei Vigili urbani. Sarà una grande festa, la costa sud si mette in mostra e lo fa ospitando straordinari atleti". Il percorso sarà interamente in una zona priva di auto e di traffico, spiegano ancora gli organizzatori, "Ci saremo solo noi ultramaratoneti, con il vento e il mare a fare da sfondo alla nostra impresa". Si comincia già alle 8 del mattino, l’assessore alla polizia municipale Mauro Torresi ha messo a disposizione l’organizzazione dei vigili proprio per garantire tutte le condizioni di sicurezza, tutto il direttivo dell’associazione è al lavoro, in prima linea con Iommi anche Stefano Mattioli, Mimmo Ricchiuti, Manuela Mariani e Sergio Dionea. Sarà una giornata di festa e di sport, assicura Torresi, "Marina Palmense sarà assolutamente all’altezza di un evento di altissimo livello sportivo".

Angelica Malvatani