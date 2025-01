In concerto gli studenti della media Fracassetti

Il teatro dell’Aquila di Fermo ha ospitato lo spettacolo ‘Il cartone animato e la sua azione educativa’ portato in scena dall’orchestra dell’indirizzo musicale della suola media Fracassetti Capodarco, con il coro degli studenti della scuola primaria. L’iniziativa si è svolta partendo dal principio della didattica legato alla musica, intesa come linguaggio universale capace di creare reti virtuose e formare la mente e il cuore dei futuri cittadini. Il teatro era gremito di genitori, nonni, amici, insegnanti e ospiti d’onore tra cui il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport, Alberto Maria Scarfini. Sul palco erano presenti circa cinquanta orchestrali e cento coristi. La preparazione dell’orchestra è stata curata dai docenti Roberta Di Rosa, Giovanni Damiani, Vincenzo De Angelis e Andrea Strappa. La preparazione dei cori delle classi quinte della primaria, è stata curata dalle maestre curricolari delle classi. "Il concerto di inizio anno – piega la dirigente scolastica Simona Flammini – è stato incentrato sui cartoni animati, esplorando non solo il loro ruolo nell’intrattenimento, ma anche la loro funzione come veicoli di messaggi educativi rivolti ai giovani e meno giovani". Meritati applausi per gli studenti, docenti e dirigenza d’istituto, hanno fatto da cornice all’evento di altissima qualità, dal ‘tutto esaurito’.

Paola Pieragostini