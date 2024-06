In duemila per la ‘Serie A Caro’. Boom dei tornei studenteschi

E’ l’una di notte di una delle prime serate estive, di qualche giorno fa, a Fermo. I fuochi d’artificio colorano il cielo e un esercito pacifico, colorato, armato di telefonini, birra e sigaretta invade via Roma: sono gli oltre 2000 studenti e studentesse fermane che, presso il ricreatorio San Carlo, hanno assistito alla finale della decima edizione della ‘Serie A Caro’, il secondo tra i tre tornei studenteschi di triangolo cittadini. Ad aprire le danze, la finale della competizione femminile al termine della quale a trionfare, sono state le dragonesse neroazzurre del 5AC con Maddalena Pistolesi, Marzia Valentini, Rebecca Macerata, Diletta Bordoni, Giulia Rogante, Marta Battistelli, Irene Peroli, Beatrice Bastiani (capocannoniere), Agnese Bidolli (miglior portiere): con il punteggio di 1- 0 ai tempi supplementari hanno avuto la meglio sul 4BC che ha portato a casa il titolo ‘Mvp’ del torneo assegnato a Celeste Maria Ruta. Il sindaco Paolo Calcinaro insieme all’assessore allo sport Alberto Scarfini hanno sottolineato l’entusiasmo dei ragazzi, l’importante risorsa che rappresentano per la città e la crescente cura nell’organizzazione della manifestazione. Attesa palpabile quando le compagini della finale maschile sono scese in campo: musica, buio, macchina del fumo e fiamme di fuoco artificiali in azione. Il triplice fischio dei tempi regolamentari ha convalidato la vittoria del 4BC per 3 reti a 1 sul 5CC; onore ad Alberto Andreozzi (‘Mvp’ del torneo), Costante Nardoni (miglior giovane), Emanuele Bellabarba, Tommaso Paci, Alessandro Ciarrocchi, Mattia Marinangeli, Nicola Fabiano, Cristian d’Errico, Davide Tomassini; titolo di capocannoniere a Carlo Santarelli. Nel ringraziare l’amministrazione comunale e sponsor per il supporto, Federico Chimenti (miglior portiere) insieme agli altri organizzatori Gianluca Dicuonzo e Luca Angeloni, ha dichiarato: "Non era facile eguagliare l’edizione dei record dello scorso anno, ma ci siamo avvicinati con una manifestazione che ha visto la partecipazione di 36 squadre e che non sarà mai solo un torneo: amicizia, rispetto e sana competizione ci accompagnano nella vita di studenti e non".

Gaia Capponi