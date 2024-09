Inaugurata la cabina innovativa: farà fototessere Cie già validate

"Un altro passo per migliorare l’esperienza dei cittadini all’interno della sede comunale con un’attenzione particolare all’accessibilità". Lo afferma il dirigente comunale avvocato Carlo Popolizio con riferimento al fatto che, grazie ad un accordo con la società Dedem, Porto San Giorgio è il primo Comune nelle Marche ad aver installato, all’interno della sede civica, nei pressi degli uffici d’Anagrafe, una cabina automatica dedicate al servizio Foto cie (Carta di identità elettronica), pensata anche per coloro che hanno delle disabilità o difficoltà motorie. Questo servizio consente l’acquisizione della foto già validata, ovvero conforme ai parametri International. Una volta ’scattata’ la foto all’interno della cabina Dedem, la stessa viene caricata in automatico, in formato digitale, all’interno del sistema informatico. Al cittadino viene rilasciata una stampa sulla quale è presente, oltre alla foto, un codice – sia a barre sia alfanumerico – che è sufficiente consegnare all’operatore del servizio anagrafico. Attraverso l’acquisizione di questo codice si potrà scaricare istantaneamente dal server la corrispondente foto digitale, dimensionata e validata a norma e quindi immediatamente pronta per essere inserita nel documento e nella pratica.

"Grazie a questa collaborazione — commenta Popolizio — si ottiene non solo una velocizzazione dei tempi per il cittadino ma anche un conseguente beneficio di produttività per gli uffici".