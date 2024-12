Inaugurato a Montegiorgio il parco Robert Banden Powell dopo la riqualificazione

Al termine dei lavori di riqualificazione è stato inaugurato ieri mattina a Montegiorgio il parco intitolato a Robert Banden Powell, sito nell’area residenziale di Castagneto con le relative strade, presente anche l’assessore regionale Francesco Baldelli. La cerimonia si è svolta intorno alle 11,30 oltre all’assessore regionale Baldelli con il suo, erano presenti il sindaco Michele Ortenzi con la sua Giunta al completo il vice Alna Petrini che ha seguito l’opera, i progettisti, la ditta che ha eseguito i lavori e alcuni cittadini.

Il progetto ‘Sicurezza Stradale’ attraverso un bando della Regione Marche, ha permesso di riqualificare tutta l’area grazie ad un finanziamento di 360.000 euro complessivi di cui 180.000 a carico della Regione e altrettanti con bilancio comunale. L’opera ha permesso di rifare alcuni tratti della rete fognaria di Castagneto che conta circa 400 residenti, una nuova asfaltatura per le strade Rossini, Zandonai e Spontini, la realizzazione di nuovi marciapiedi, il rifacimento di tutta la recinzione del parco, la sistemazione di alcuni arredi e la realizzazione di una rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di rende il parco fruibile a tutti.

"Bandi come questo finanziato dalla Regione – dichiara il sindaco Michele Ortenzi – permettono alle amministrazioni di poter effettuare interventi che magari un Comune da solo non avrebbe le risorse per poter affrontare, allo stesso tempo consente al Comune di poter indirizzare le modalità dell’intervento e questo è fondamentale perché solo chi abita in un territorio può percepire le necessità di una comunità. Questo parco è molto frequentato da famiglie e da giovani, specie in estate e ospita diversi eventi". Molto soddisfatto l’assessore regionale, che ha rimarcato il valore di opere più piccole, che però rappresentano un valore aggiunto per i residenti.

"Ci sono opere che sembrano meno importanti, se paragonate all’alta velocità per le ferrovie, l’autostrada – commenta Francesco Baldelli – ma hanno un impatto reale nella vita di una comunità. Quella che abbiamo appena inaugurato è una di queste. Sono soddisfatto dell’esito ottenuto con questo progetto realizzato con fondi regionali. Qui l’obiettivo era di riqualificare l’area e rendere più sicura la viabilità. Questi fondi sono nati per dalla ferma volontà del presidente Acquaroli, in quattro anni a livello regionale abbiamo finanziato progetti per 164 milioni di euro e continueremo a finanzialo".

Alessio Carassai