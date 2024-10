Inaugurazione della palestra : "Marina Palmense al centro. Un sogno divenuto realtà"

Una nuova palestra è un contenitore di storie e di possibilità, di sport e di amicizia. Per questo il taglio del nastro alla nuova struttura sportiva di Marina Palmense si saluta quasi come un miracolo, dentro un quartiere che per decenni si è sentito l’estrema periferia sud della città. L’inizio dei lavori a giugno 2023, il prefabbricato è arrivato a febbraio dunque la realizzazione della palestra è arrivata in tempi record, con a disposizione un milione e 700 mila euro di fondi Pnrr e una ditta di provata serietà, i fratelli Loiudice, che ha gestito tutto insieme con l’ufficio tecnico del comune guidato da Alessandro Paccapelo. A seguire passo passo il progetto per il comune Giacomo Torresi, con il vice sindaco Mauro Torresi sempre vigile e il sindaco Calcinaro che non vedeva l’ora di aprire: "Sognavo 50 anni fa di avere una palestra a Marina Palmense per giocare a calcio, finalmente la vedo realizzata, spero che passeranno di qui tanti giovani ma che si possa anche organizzare momenti di sport anche per gli adulti insieme con la Uisp". Il sindaco Calcinaro spiega che Fermo è una città complessa, negli anni due quartieri in particolare si erano sentiti abbandonati, la Conceria e, appunto, Marina Palmense: "Noi abbiamo voluto sistemare la viabilità con la nuova rotatoria, siamo riusciti ad aprire il ponte con Porto San Giorgio e tutta la ciclabile che attraversa il lungomare. Oggi la palestra che è luogo di incontro e di amicizia. Spero e credo che finalmente Marina Palmense si sia sentita al centro dell’azione amministrativa". I residenti ci sono e annuiscono, chi vive di fronte alla nuova grande palestra magari avrebbe preferito che fosse costruita un po’ più in là, dove non portasse via luce ma pazienza, non si può avere tutto: "Qui c’era bisogno di un segno grande, di una presenza e questo abbiamo voluto dare", conclude il sindaco.

L’assessore allo sport Alberto Scarfini non vede l’ora di organizzare qui eventi sportivi, ci sono gli spazi e le possibilità per giocare a calcio a 5, a basket e a pallavolo con manifestazioni di livello nazionale. Intanto questa sera, col parquet di legno protetto per l’occasione, ci saranno ben 400 persone a festeggiare la vittoria al palio della contrada Torre di Palme, il Coni e il comitato paraolimpico parlano di uno spazio che apre al futuro, i nuovissimi spogliatoi sono ovviamente adatti anche a persone con disabilità, tutta la struttura è ecosostenibile e senza consumi, per l’occasione è stata sistemata anche la viabilità esterna e il colore verde che la circonda è di buon augurio. Sono 90 i posti a disposizione per il pubblico, quasi 50 metri per 25 è l’intera struttura, il brindisi è condiviso con tutti quelli che amano questo angolo di città che si affaccia sul mare, che aveva bisogno di un respiro giovane e che da oggi avrà voci e sorrisi di ragazzi.

Angelica Malvatani