Inclusività: confermata la bandiera lilla

"Quando facciamo la fotografia ad un comune vediamo cosa si è fatto, cosa si sta facendo e cosa si farà e devo dire che Porto San Giorgio ha tutto" è l’importante riconoscimento che il presidente della bandiera Lilla, Roberto Bazzano, ha inteso dare al Comune di Porto San Giorgio per il lavoro che sta facendo nel campo dell’inclusione e dell’accessibilità, confermando in tal modo l’assegnazione della bandiera Lilla, il vessillo per i comuni che favoriscono il turismo a persone con disabilità. Il presidente Roberto Bazzano si è espresso nei termini sopra riportati nell’ambito della conferenza stampa tenuta ieri dal Comune per annunciare la conferma della bandiera. Alla conferenza sono intervenute le associazioni delle persone con disabilità e numerosi loro associati.

Ha introdotto il consigliere comunale Giuseppe Maccarrone: "Oggi è una giornata importante perché questo non è solo il rinnovo della bandiera lilla bensì un riconoscimento di aver migliorato l’approccio alle varie azioni amministrative relativamente all’accessibilità. Per la prima volta abbiamo partecipato come Porto San Giorgio al primo tavolo lilla regionale con una grande sorpresa i comuni più importanti hanno nominato Porto San Giorgio come un esempio da seguire per i tantissimi progetti che mette in atto, scoperto delle eccellenze che non sapevamo di avere. Ho chiesto al presidente Roberto Bazzano quante piazzole avesse la spiaggia accessibile più grande di Italia e lui mi ha detto 15. Noi ne abbiamo 18, quasi 20, quindi siamo noi la spiaggia più grande attrezzata pure per i disabili".

Dei molti incontri attuati l’anno scorso per poter ottenere la bandiera ha parlato la consigliera regionale Jessica Marcozzi e adesso che l’abbiamo avuta dobbiamo essere orgogliosi perché Porto San Giorgio è il primo comune del fermano ad averla ottenuta: "Era un punto di partenza: creando tutte le condizioni per far sì che le persone diversamente abili possano condurre una vita normale". Le fa eco l’assessore ai servizi sociali Carlotta Lanciotti: "Questo della bandiera blu non è un obiettivo raggiunto ma un obiettivo che lo mettiamo in gioco ogni volta. Dovrebbe essere la luce che dà spazio a noi amministratori e ai cittadini su pensieri di disabilità e inclusione. La conclusione del sindaco Valerio Vesprini: "La spiaggia attrezzata è l’eccellenza: una spiaggia inclusiva in cui i diversamente abili possono andare. Sapere che è la più importante di Italia è una soddisfazione. Noi lavoriamo per progetti che migliorano la qualità delle persone in generale".

Silvio Sebastiani