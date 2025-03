Ingannato su whatsapp: si finge la figlia e si fa accreditare 1.300 euro

Giro di vite dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo sul fenomeno delle truffe. L’attività dei militari dell’Arma ha permesso di portare a termine una serie di operazioni che hanno visto l’arresto di un uomo e la denuncia di altri tre individui responsabili.

A Porto San Giorgio, i carabinieri del posto hanno arrestato un pregiudicato napoletano di 54anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce. L’uomo deve espiare una condanna definitiva di quattro anni e due mesi di reclusione, relativa a reati di truffa aggravata e sostituzione di persona commessi nel 2018 nelle province di Lecce, Perugia, Benevento e Napoli. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la casa di reclusione di Fermo.

A Sant’Elpidio a Mare invece i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Fermo un 23enne di origini russe, anch’egli noto per altri precedenti. Il ragazzo, utilizzando l’app di messaggistica whatsapp aveva ingannato un elpidiense facendogli credere di essere sua figlia, riuscendo a farsi accreditare la somma di 1.300 euro per l’acquisto di un nuovo telefono, dopo aver simulato di aver smarrito il proprio dispositivo e i documenti.

I militari dell’Arma di Montegranaro hanno denunciato per truffa un pregiudicato napoletano di 49anni. Dall’analisi della documentazione bancaria, è emerso che l’uomo aveva contattato la vittima proponendole una polizza assicurativa rca a un prezzo vantaggioso, riuscendo a ottenere 250 euro senza mai attivare la copertura promessa e rendendosi poi irreperibile.

Infine, a Falerone, i militari dell’Arma hanno denunciato un disoccupato napoletano di 34 anni, sempre per truffa. Fingendosi dipendente di una ditta di autodemolizioni e soccorso, il giovane ha venduto un motore a un 23enne del posto, facendosi accreditare 300 euro su un conto a lui riconducibile per poi rendersi irreperibile.

Questi eventi testimoniano l’impegno costante dei carabinieri nella lotta al fenomeno delle truffe che, purtroppo, colpisce sempre più spesso i cittadini, attirati da falsi affari vantaggiosi.

