‘Intermezzo natalizio’ oggi al teatro Cicconi

La Pro Loco e diverse associazioni cittadine, col patrocinio del Comune, si sono nuovamente messe insieme per regalare alla cittadinanza, oggi (dalle ore 16 in poi, al teatro ‘Cicconi’), un’occasione di festa, di divertimento, di aggregazione all’insegna della tradizione e dei buoni valori delle festività. ‘Intermezzo natalizio’ è proprio questo. Un pomeriggio in cui sarà possibile giocare a tombola, divertendosi con il più classico dei giochi natalizi e con un annunciato ‘banditore’ d’eccezione. "Il divertimento diventa nobile perché il ricavato dalla vendita delle cartelle sarà devoluto ad attività di beneficenza sul territorio" dicono gli organizzatori. C’è anche la ‘Festa de lu frustingu’ con l’invito alle massaie di portare i loro dolci casalinghi che saranno sottoposti al vaglio della delegazione di Fermo dell’Accademia Italiana della Cucina che premierà il più gustoso, con degustazione finale. "Ma sono comunque previsti riconoscimenti per tutti i partecipanti" specificano i promotori. E poi ci sarà da ridere con l’elpidiense Alessio Blasi e le sue ‘macchiette’, la musica della tradizione con il gruppo de La Pasquella, fino al brindisi finale per scambiarsi gli auguri di buon anno. Ingresso libero