La biblioteca di Petritoli cambia gestione: sarà affidata a ’Era’

La biblioteca comunale ‘Mannocchi’ di Petritoli apre al potenziamento delle attività e consolida il ruolo come punto di riferimento per la cultura e l’aggregazione. La gestione del servizio è stata affidata alla Cooperativa Era che ne garantirà l’apertura il martedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Tra le numerose attività avviate, anche i corsi dell’Università del tempo libero che per l’anno accademico attuale vede più di cento iscritti compresi i corsi di madrelingua inglese per adulti e per bambini. Le materie dell’Utl sono presentate in forma espositiva e laboratoriale da specialisti del settore, e spaziano dalla storia dell’arte alla medicina, dall’acquerello alla scuola di cucina. In totale i corsi attivati sono 12 e al termine dell’anno accademico, il teatro comunale dell’Iride ospiterà la messa in scena delle competenze acquisite durante l’anno. Prevista al teatro anche una serata dedicata al coro dell’Utl, alla rappresentazione teatrale in lingua inglese per adulti e bambini e l’inaugurazione della mostra dei dipinti ad acquerello realizzati dagli iscritti allo specifico corso. Il servizio di gestione potenzierà tutte le attività culturali, ricreative, ludiche e studio di gruppo, al fine di concepire la biblioteca, anche come luogo di incontro e socializzazione dalla forte valenza culturale ed aggregante. "La collaborazione con il Comitato biblioteca è fruttuosa e produttiva – dicono da Era – pertanto ringraziamo tutto il Comitato nella persona della presidente Sonia Vitali. Allo stesso tempo ringraziamo la consigliera comunale con delega alla cultura Daniela De Carolis".

Paola Pieragostini