La Cantina Ortenzi selezionata sulla rivista ’Bibenda’

L’eccellenza della Cantina Ortenzi di Fermo viene selezionata tra i migliori 2000 vini d’Italia dalla guida ‘Bibenda’. Un’ottima annata infatti, per il vino fermano, grazie al vitigno autoctono Tinturina, che raggiunge un’ottima maturazione data dal gradi zuccherino, grazie alle terre argillose e ricche di limo del Colle Vissiano. La vigna in biologico della Cantina Ortenzi permette pertanto di riportare all’antico splendore questo vitigno tipico del territorio fermano, dando vita ad un ottimo vino organico. Risultato di prestigio per Fermo dove la Cantina Ortenzi è stata premiata con tre riconoscimenti da 4 grappoli per Baruk Bio, Amos Pecorino Doc Bio, Chrisor Passerina Bio ottenendone la selezione per il 2025, dalla Fondazione italiana sommelier. Il vino che rappresenta il vitigno Tinturina di Fermo è chiamato in bottiglia ‘Baruk’ ed è un rosso piceno antico, uno dei vini più apprezzati dai mercati esteri al punto di essere stato richiesto per il cenone di capodanno da un noto importatore dei Paesi Bassi per festeggiare in uno dei migliori ristoranti di Rotterdam, richiedendo la presenza del titolare Christian Ortenzi.

Paola Pieragostini