La città rende omaggio a Giuseppe ‘Bepi’ Moro

La rotatoria all’inizio del lungomare Trieste è intitolata a Giuseppe ‘Bepi’ Moro, calciatore della nazionale di calcio e della serie A, elpidiense d’adozione. Alla cerimonia di scoprimento della targa erano presenti gli amministratorii, a partire dal sindaco, Massimiliano Ciarpella, ai figli, nipoti e familiari di Moro. E’ toccato al figlio Flavio, ringraziare la comunità e le forze politiche che hanno votato all’unanimità l’intitolazione a Bepi (promossa su iniziativa di Salvatore Deodato e di una raccolta di firme con cui è stato sollecitato questo risultato, ndr): "Per noi è una profonda emozione sapere che il nome di nostro padre rimarrà nel ricordo della città". Non solo lo scoprimento della targa. Nel pomeriggio, al ‘Gigli’, su iniziativa anche della Confartigianato c’è stato un incontro cui è intervenuto, come ospite d’onore, lo storico portiere della Juventus, Stefano Tacconi, oltre al critico letterario, Massimo Raffaeli, giornalisti, ex calciatori e autori in cui hanno raccontato vita e carriera di Bepi.