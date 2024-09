La Fermana adesso vuole gioire in casa

Continua l’avvicinamento della Fermana alla sfida con l’Isernia, seconda interna della stagione, con l’obiettivo dei primi tre punti casalinghi da conquistare dopo il ko con l’Ancona di due settimane fa. Di questo avviso è Andrea Binchimano, il centravanti canarino, che ha messo la sua firma su entrambe le vittorie esterne giallolù da dischetto sia a Recanati che con quello decisivo domenica scorsa. Lo ha confermato intervenendo come ospite alla trasmissione LunediDiretta di Tv Centro Marche. "Contro l’Ancona potevamo fare punti – sottolinea l’ex Olbia – il risultato era stato immeritato per quanto fatto nella ripresa e per quanto avevamo spinto. Contro l’Isernia cerchiamo il bottino pieno perché il nostro stadio deve essere un fortino, le squadre che devono venire qui devono sapere che per fare punti devono sudare. La stiamo preparando nel migliore dei modi e cercheremo di ottenere la vittoria". Poi l’attaccante lombardo è tornato ad analizzare la sfida esterna con l’Atletico Ascoli. "Effettivamente loro son partiti forte e abbiamo sofferto parecchio ma sapevamo che le loro partenze sono importanti. Siamo rimasti concentrati e abbiamo fallito due o tre gol in ripartenza nella ripresa per questo ritengo che il risultato è secondo me meritato. In settimana avevamo preparato al meglio. Il mister ci aveva chiesto di fare grande attenzione in difesa perché loro davanti dispongono di grande presenza e l’atteggiamento è stato giusto". Fermana che ieri si è allenata sul campo di Salvano nel primo pomeriggio, tornando dunque a saggiare l’erba naturale con l’auspicio che domenica il fondo del Recchioni sia decisamente in condizioni migliori di quanto visto con l’Ancona.

Da vedere come il tecnico intenderà sopperire alla squalifica di Sardo e chi inserirà come 2005 in sua sostituzione nel collaudato 4-3-3. Molto probabile che toccherà a Polanco dietro sulla sinistra con Casucci a destra mentre davanti ci potrebbe essere dal primo minuto Pinzi, ma non si escludono anche possibili soluzioni a sorpresa. Intanto Casa Fermana è aperta sia per la prevendita dei tagliandi di domenica sia per la campagna abbonamenti che terminerà domani. Oggi Casa Fermana è aperta dalle 15 alle 19,30 mentre domani apertura sia al mattino dalle 10 alle 13 sia al pomeriggio dalle 16 alle 19. I biglietti per la gara con l’Isernia sono acquistabili anche nella giornata di domenica dalle ore 10 fino al termine del primo tempo sempre a Casa Fermana.

Roberto Cruciani