La Fermana mette l’Isernia nel mirinio

Testa della Fermana totalmente rivolta al match di domenica prossima e solo a quella, perché il mantra resta quello di pensare una gara alla volta. Sottovalutare l’Isernia sarebbe un gravissimo errore perché la squadra di mister Farrocco finora ha sempre mostrato ottime cose. Un ko immeritato alla prima giornata al Del Conero dove ha creato più volte i presupposti per fare male, un successo in extremis su un fondo impossibile come quello di Isernia (campo ora risistemato e pronto per la prossima gara interna) e uno 0-0 con tante emozioni come contro la Vigor. Squadra camaleontica che ha cambiato più volte sistema di gioco ma che dovrebbe ripresentare a Fermo il 4-3-1-2 che tanto bene ha fatto domenica scorsa. Difesa solida e imperniata sugli esperti Perrone e Gimenez (occhio a quest’ultimo, mancino, sui calci piazzati) con un centrocampo in cui spicca la fisicità di Baba che non disdegna di far sentire il suo peso anche in avanti. Occhi puntati davanti sul capitano Facundo Cascio, mancino, 53 gol in Eccellenza nelle ultime due stagioni sempre con l’Isernia e protagonista lo scorso anno della promozione in D. E’ lui il pericolo numero uno dei molisani insieme all’esperto attaccante Varela, classe 1990, ancora alla ricerca però della prima gioia in maglia biancoceleste. Una squadra che dopo la sconfitta all’Ancona sono reduci da quattro punti nelle ultime due gare ed in entrambi i casi hanno tenuto la porta inviolata. Squadra solida e anche imprevedibile che va presa con la massima attenzione ma la Fermana ha dimostrato di saper bene interpretare ogni gara, anche le più complesse anche se con approcci non proprio ottimali nei primissimi minuti di gara. Ma a mettere in guardia i suoi ci penserà soprattutto Marco Romizi, come ha avuto modo di sottolineare in conferenza stampa, proprio interrogato sull’Isernia.

"Non siamo in grado di poter sottovalutare nessuno e non lo faremo. Sono una squadra che ha dato fastidio alla Vigor e il mister è un tipo che non ci darebbe giorno libero per parlarci della successiva: già da martedì ha iniziato a darci le prime indicazioni. Sappiamo bene che gara ci aspetta. Ma in questo campionato non ci saranno mai gare semplici. Ci sono almeno 7-8 squadre costruite, sulla carta, con organici e obiettivi molto importanti, ma le restanti saranno tutte fastidiose. Hanno tutte un’ossatura solida con 4-5 esperti che fanno rendere i giovani e li aiutano a crescere". Fermana in guardia che si concentra sul campo di allenamento, ieri quello di Marina Palmense, ma ambiente canarino che continua a mostrarsi molto vicino alla squadra proprio in questi giorni di chiusura della campagna abbonamenti. Domani in occasione del match, si avrà il dato definitivo delle tessere sottoscritte. E saranno tante.

Roberto Cruciani