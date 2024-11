La Fermana riparte: gioia Sardo nel finale

0

FERMANA

1

(3-5-2): Cultraro 6; Quaranta 5,5, Bassini 5,5, Sbardella 5 (40 st Passewe SV); Ferrandino 5,5 (17 st Konate 6), Mascella 6, Verna 6 (30 st Vantaggiato 6), Luciani 6, Joao Allessi 6; Ferrari 5,5, De Silvestro 6. A disp.: Zuccaro, De Lorenzo, Graziano, Coiro, Carriola, Valvassori. Allenatore: Pochesci 5,5

FERMANA (4-3-3): Perri 6,5; Cocino 6 (41 st Marucci SV), Tafa 6,5, Karkalis 6,5, Casucci 6; Granatelli 5, Romizi 5,5, Fontana 6; Ferretti 6 (32 st Sardo 7), Bianchimano 6,5 (40 st Bartoli SV), Valsecchi 6. A disp.: Di Stasio, Marucci, Palumbo, Mavrovammatis, Palmucci, Tomassini, Longimano. Allenatore: Bolzan 6,5

Arbitro: Milone di Barcellona P. di Gotto

Marcatore: 45+3 st Sardo rig.

Note – Ammoniti: Mascella, Quaranta, Passewe (A) – Karkalis, Valsecchi, Casucci (F). Espulsi: Granatelli (F) per doppio giallo al 31 st.

Colpo esterno della Fermana che in extremis strappa i tre punti sul campo dell’Avezzano. A decidere la gara è la zampata di Sardo a tempo scaduto che regala un successo preziosissimo alla squadra di mister Bolzan in un match delicatissimo per le zone basse della classifica.

Al ’Dei Marsi’ la Fermana si presenta subito agguerrita e volenterosa di invertire la rotta ed abbandonare il fondo della classifica del Girone F. Mister Bolzan opta per il 4-3-3 con Bianchimano al centro d’attacco con Ferretti e Valsecchi ai lati. In avvio è l’equilibrio a regnare, con le squadre attente a non concedere varchi agli avversari. Il primo squillo è proprio della Fermana che sfiora il vantaggio: Ferretti libera la conclusione e colpisce un palo clamoroso, con il rimbalzo che termina direttamente tra le braccia di Cultraro. Lo spavento scuote l’Avezzano che al 20’ prova a replicare: Verna su punizione sfiora l’incrocio, con Perri che appariva battuto. Nella ripresa si prosegue ad elastico: Ferrari rischia di provocare un autogol alla Fermana, dall’altra parte è Sbardella a salvare in prossimità della linea dopo una bella sovrapposizione di Casucci. Le squadre si affrontano a viso aperto, andando entrambe più volte vicino al gol. Si arriva così nel convulso finale, con entrambe le formazioni che provano a vincerla. L’episodio decisivo, però, premia la formazione ospite in pieno recupero: la Fermana resta dieci per il doppio giallo a Granatelli, ma Sardo punisce dal dischetto dopo un penalty assegnato dal direttore di gara.