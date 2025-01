La Fermo Nuoto e Pallanuoto vince e convince all’esordio

Grandiosa vittoria della Fermo Nuoto e Pallanuoto nella partita iniziale di campionato Serie C, contro Pian del Bruscolo. Capitan Carducci e compagni nei quattro tempi regolamentari dominano fino al 15 a 7 finale. Una vittoria conquistata davanti a un numeroso pubblico festante che ha riempito la piscina comunale, onorato della presenza del prefetto Edoardo D’Alascio (ex pallanuotista) insieme al sindaco Paolo Calcinaro e dell’assessore Alberto Maria Scarfini. Fermo subito avanti nel primo tempo, lasciando a secco gli avversari e andando al cambio campo sull’8 a 2. Nel terzo tempo hanno consolidato il risultato, poi subìto la rimonta degli avversari. Protagonisti della gara sono stati: Farinelli, Agostinelli, Catini, Giangiacomo, Apollonio, Concetti, Pacetti, Zeppilli, Bellabarba, Carducci, Moroni, Fazi, Trocchianesi, Fenni. Entusiasmo, coinvolgimento e passione con la Fermo Nuoto e Pallanuoto, sono in programma per sabato per la sfida che si giocherà sempre in casa, contro la Pn Tolentino.