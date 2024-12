La foto sul calendario è di Tortelli:: "Uno scorcio notturno del centro"

Tra i calendari cartacei che stanno cominciando a circolare in vista dell’inizio del nuovo anno, c’è anche quello realizzato dalla Pro Loco cittadina. Quest’anno, è di Paolo Tortelli, la foto artistica selezionata in collaborazione con il Fotoclub elpidiense Zenit, che campeggia sul calendario per il 2025. "Anche il prossimo anno, nelle case degli elpidiensi ci sarà il calendario cittadino – fa sapere il presidente della Pro Loco, Giovanni Martinelli, insieme al segretario Mirko Viti – che, come in passato, è stato realizzato e sarà distribuito a titolo assolutamente gratuito. Quest’anno, abbiamo voluto utilizzare una immagine del giovane appassionato, Paolo Tortelli, che è stata scelta insieme al Foto Club Zenit, presieduto da Marco Farina, che opera all’interno della Pro Loco, e rappresenta un suggestivo scorcio notturno del nostro centro storico".

Una immagine che accompagnerà gli elpidiensi per tutto il 2025, insieme agli auguri della Pro Loco che, anche quest’anno, omaggerà gli elpidiensi con questo gadget.