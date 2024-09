La generosità premia sei cittadini

La consegna del ’Premio alla generosità’ a sei persone che si sono distinte per gesti di attenzione, di coraggio, di sostegno, di vicinanza, di partecipazione e sollecitudine verso gli altri, ha segnato la conclusione del raduno nazionale di Mondo Sociale Aps, il primo senza Daniela Perticarà, la presidente nazionale deceduta lo scorso anno, a soli 47 anni, che ne è sempre stata la principale animatrice.

Sono stati il padre di Daniela, Luigi Perticarà e il sindaco Massimiliano Ciarpella a consegnare il riconoscimento, cogliendo anche l’occasione per manifestare la volontà di dare un seguito a questa prima edizione, per il profondo significato che riveste il Premio alla Generosità, perché è giusto evidenziare il valore sociale, profondo e esemplare, che rivestono le azioni generose e, non ultimo, perché in questo modo si tiene alta la memoria di Daniela Perticarà cui è stato intitolato. I premiati (accompagnati da padrini e madrine che hanno illustrato le motivazioni): Marco Moreschini (Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare), Gianni Ripa (Porto Sant’Elpidio), Samuela Baiocco (Fermo), Maria Carolina Raffaeli (Montegranaro), Fattoria Monte Pacini (Fermo), Valentino Iaia e Nuri Liudmyla.

Ad accompagnarli l’assessore di Fermo, Mirko Giampieri che ha voluto ricordare anche la figura di Daniela, il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore ai servizi sociali di Montegranaro, Annalina Zincarini, l’assessore di Porto Sant’Elpidio, Enzo Farina. Il raduno è iniziato sabato con la cerimonia di intitolazione del centro sociale di via Pesaro, alla Perticarà e lo scoprimento della targa da parte del sindaco Massimiliano Ciarpella e di Luigi Perticarà. Di seguito l’elezione del nuovo presidente nazionale, lo jesino Mario D’Angeli. In serata, i delegati dei centri sociali arrivati da ogni parte d’Italia hanno soggiornato all’Holiday Family Village dove hanno potuto assistere a un bellissimo concerto della banda Omero Ruggieri. Domenica, la festa si è trasferita al teatro delle Api per la consegna dei Premi alla generosità, con un commovente video iniziale prodotto da Patrizio Marianecci che ha raccontato chi e cosa è stata la sua compagna Daniela, musiche, poesie, stornelli, un concerto lirico e tanto altro.