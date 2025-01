La M&G Scuola Pallavolo sempre in campo

Periodo di pausa forzata per la Yuasa che nel weekend sarà spettatore, anche interessato, della Final Four di Coppa Italia e nel frattempo continua ad allenarsi in vista della ripresa del 2 febbraio in casa contro Milano. Proprio lo stesso giorno sarà in campo un’altra realtà importante del mondo M&G Scuola Pallavolo, nata proprio in questa stagione ovvero la squadra di beach volley femminile. Sarà impegnata a Roma in un torneo allo Sporting Club Le Palme in vista del Campionato di Beach Volley Silver che le vedrà impegnate ad Ancona il prossimo 15 febbraio.

A raccontare come è nata questa nuova realtà è Michela Sampaolesi, una delle cinque tesserate: insieme a lei la capitana Costanza Giuliani, Silvia Buschi, Mara Santoni e Lorena Diaz. In panchina una vecchia conoscenza del volley a Grottazzolina Nicola Cecato, ora coach ma in passato regista in Serie A proprio a Grotta.

"L’idea è nata confrontandoci con Massimiliano Ortenzi che ringrazio ancora per l’opportunità – racconta Michela Sampaolesi - abbiamo parlato spesso del fatto che giocavamo a beach e della presenza di un gran bel movimento, ma senza la presenza di una realtà forte. Da qui è nata l’idea che iniziando a supportare un gruppo piccolo come il nostro si poteva dare l’opportunità di alimentare costantemente nell’arco dell’intera annata quel grande movimento estivo che è la Beach Academy. Con Nicola ci troviamo benissimo, ci fa lavorare tanto ma si sta veramente bene. Ci alleniamo nella struttura di Jesi, logisticamente comoda per tutte noi, un paio di volte a settimana: una seduta tecnica, un’altra con partite di allenamento oltre poi ai vai tornei cui partecipiamo nei weekend. Ci alleniamo fin da settembre, i primi tornei li abbiamo fatti a novembre, quindi sono stati due mesi di vera e propria preparazione".

Si gioca sulla sabbia ma il rapporto con il mondo M&G non viene mani meno visto che le ragazze seguono da vicino anche la Superlega facendo un tifo sfegatato per la Yuasa Battery: "Abbiamo sofferto come tutti nella prima parte di stagione con i risultati che facevano fatica ad arrivare ma ora sono arrivati anche quelli ed ogni partita è un’emozione incredibile perché si sta vivendo qualcosa di veramente molto importante. Al Palas c’è sempre un entusiasmo coinvolgente in ogni occasione e c’è la possibilità di vedere volley di altissimo livello, per appassionate come noi".