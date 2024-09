La ’mini contesa’ per chiudere la stagione delle rievocazioni

Con la vittoria dei musici della Magnifica Contrada Santa Maria, si è conclusa l’altra sera la sfida del Vivida Vox tra contrade e delegazioni foranee. Ieri sera, sempre in Piazza Matteotti, si sarebbero disputate le finali del torneo del gioco del pozzo intergenerazionale che avrebbero decretato i vincitori di questa edizione del Gioco del Barone e oggi, chiudono le manifestazioni storiche promosse dall’Ente Contesa del Secchio, la minicontesa e la super minicontesa. Nella versione junior della Contesa del Secchio, protagonisti assoluti saranno i piccoli contradaioli, quelli che rappresentano il futuro della manifestazione storica cittadina. A partire dalle ore 16,30, piccoli cavalieri e damine in costume d’epoca, sfileranno in corteggio per le vie del centro storico per arrivare fino al campo dei giochi del ‘Mandozzi’. Qui, scenderanno in campo con i colori delle quattro contrade, i ragazzini under 11 per la mini Contesa e i ragazzi dai 12 ai 14 anni per la supermini Contesa e si contenderanno la vittoria, sostenuti da genitori e familiari che, come sempre, gremiranno gli spalti. Una manifestazione che non mancherà di divertire e appassionare grandi e piccini e con la quale si conclude il cartellone delle iniziative promosse dall’Ente Contesa in collaborazione con il Comune.