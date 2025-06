La proposta della minoranza:: "Un assessore alla Solitudine"

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, presenta una proposta per l’istituzione di una nuova figura all’interno della Giunta, ovvero l’assessore alla ‘Solitudine’. La mozione è stata presentata dalla consigliera Elvinia Minnoni, sottoscritta dai consiglieri Fabrizio Cesetti, Claudio Ferracuti e Luigi Ripani e vuole creare una figura di supporto alle numerose attività seguite dall’assessorato ai servizi sociali già esistente. "La creazione dell’assessore alla solitudine – spiega Elvinia Minnoni – vuole essere un figura dedicata alle relazioni, all’ascolto e al supporto ai cittadini. La solitudine è un problema sociale di crescente rilevanza, con effetti negativi sulla salute fisica e mentale delle persone; e purtroppo è emerso anche nel nostro comune esistono persone in stato solitudine e isolamento. Istituire una figura che fornisca anche un supporto umano di fronte alle piccole e grandi incombenze della vita credo che si importante e inoltre potrebbe svolgere un servizio di supporto alle tante e impegnative attività seguite dai servizi sociali". Queste le premesse che fanno da cornice alla proposta presentata dal gruppo di minoranza. "Chiediamo a sindaco e giunta – prosegue Minnoni – di impegnarsi al fine di istituire un assessorato alla ‘Solitudine’ per una risposta mirata ad anziani, disabili, minori a rischio, e persone in difficoltà magari allestendo un apposito punto di ascolto con il supporto dei ragazzi del Servizio Civile e apposite figure professionali".

a.c.