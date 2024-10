"La qualità rimane eccellente"

Resta comunque ottima la qualità della mela rosa dei Monti Sibillini, ma la produzione cala del 40% a causa del clima. A sostenerlo è la Cia Agricoltori Ascoli, Fermo e Macerata, che prosegue affermando che le "condizioni climatiche hanno compromesso il raccolto, ma la qualità del prodotto resta eccellente". La mela rosa dei Monti Sibillini, è una delle varietà più antiche e caratteristiche di mela della regione Marche e la raccolta è in corso. Da qui, il riscontro del sensibile calo di produzione, che la Cia spiega così. "Il caldo estremo registrato già dall’anno scorso seguito dalle abbondanti precipitazioni durante il mese di maggio è stato cruciale per la fioritura". La Confederazione agricoltori, rassicura però sulla qualità eccellente del prodotto custode di indiscusse proprietà benefiche. Va ricordato che la mela rosa è un prodotto di nicchia, e che negli ultimi anni sono stati costituiti diversi consorzi per tutelarne la coltivazione e promuoverne il rilancio a livello regionale. "Uno studio dell’Unicam – spiega la Cia – ha sottolineato l’importanza nutraceutica della mela rosa dei Monti Sibillini, evidenziando la presenza di componenti bioattive con importanti proprietà antiossidanti, antitumorali, antidiabetiche, antiinfiammatorie e neuroprotettive". Punto di forza della rivalorizzazione della Mela rosa, sono gli agricoltori che hanno creduto nella ripresa della coltivazione in passato dismessa. "Siamo nella fase di raccolta – commenta Martina Gravucci, agricoltrice di Amandola associata Cia –. La produzione è inferiore rispetto allo scorso anno perché le piante hanno sofferto prima per il grande caldo e poi per le forti piogge di maggio. Le precipitazioni hanno causato la caduta dei fiori, impedendo la nascita del frutto. Nonostante questo, il prezzo della mela rosa rimane in linea con gli anni precedenti, intorno ai 2 euro al chilo".

