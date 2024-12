La Yuasa ora ci crede. Il blitz a Monza dà fiducia

E’ ancora forte l’eco del primo storico successo in Superlega per la Yuasa Battery Grottazzolina capace di espugnare con il massimo scarto il Palas di Monza. Un successo che ridà grande entusiasmo e spinta ad un gruppo che aveva bisogno di esultare alla prima di ritorno, dopo un girone di andata in cui sono stati collezionati solo due punti in casa. Insomma un bello sprint anche per introdurre una settimana intensa che porterà domenica alla sfida con Modena al PalaSavelli ma che vive già da oggi un lunedì molto intenso per tutto il mondo della M&G Scuola Pallavolo. Il festival ’SportivaMente. Il senso dello sport per uno sport di senso’ vedrà stamattina dalle 9 presso l’aula magna con l’Itet Carducci – Galilei di Fermo indirizzo sportivo, un incontro con due ospiti di assoluto livello che dialogheranno con gli studenti. Si tratta dell’ex pallavolista Luca Vettori e dell’atleta paralimpica di nuoto Giulia Riva. Vettori in carriera ha militato in grandissimi club ma anche con la maglia azzurra ha ottenuto l’argento olimpico a Rio, attualmente è ideatore e conduttore del podacst ’Le parole dello sport’ su radioRaiTre. Giulia Riva ha iniziato a sua avventura da atleta sulla soglia dei trent’anni, mettendosi alla prova con ottimi risultati ma è anche giornalista e insieme a Lorenzo Roata ha raccontato gli straordinari risultati degli atleti italiani alle Paralimpiadi di Parigi. "L’iniziativa è per noi motivo di grande soddisfazione perché riconosce all’Itet un’attenzione particolare al mondo dello sport. La proposta, offerta al nostro corso Afm - progetto sportivo – sottolinea la dirigente dell’Itet Francesca Iormetti – incontra la vocazione per lo sport dei nostri giovani alunni, favorendo sia lo sviluppo di competenze personali e capacità relazionali che l’adattamento all’ambiente e all’integrazione sociale".

Poi dalle 18,30 presso il Relais Villa Serita a Penna San Giovanni, Luca Vettori incontrerà gli atleti e le atlete del settore giovanile, staff e coach del mondo M&G Scuola Pallavolo. ’Sul limite. Il confine tra vita e sport’ è il titolo di un momento che coinvolgerà circa 150 ragazze e ragazzi delle varie giovanili, da Under20 fino a Under 14. Sarà possibile dunque ascoltare la storia, i pensieri e le riflessioni di un giovane che ha alle spalle una carriera di assoluto livello. Vettori sarà poi ospite, sempre a Villa Serita, sempre stasera della Cena di Natale della M&G Scuola Pallavolo, già sold out da giorni.

Roberto Cruciani