La zona di via Gentili senz’auto

Il comandante della polizia municipale, dottor Giovanni Paris ha disposto con propria ordinanza la limitazione del traffico in alcune vie del centro cittadino, nella zona di via Gentili, per favorire le attività commerciali ivi presenti e loro manifestazione di accoglienza, che hanno sempre registrato un successo di partecipazione. Per la precisione il comandante ha ordinato ordina dal 14 al 30 giugno, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dal primo luglio al primo settembre tutti i giorni, dal 6 al 29 settembre nelle giornate di venerdì sabato e domenica dalle ore 18,30 alle 2 del giorno successivo il divieto di sosta, con rimozione forzata sul lato nord di via Gentili nel tratto compreso tra via Simonetti e vi Panfili, e il divieto di transito, e dalle 18:30 fino alle 2 del giorno successivo il divieto di transito. Il provvedimento è stato preso su specifica proposta di un comitato spontaneo di esercenti commerciali di via Gentili i quali hanno presentato na richiesta di occupazione di suolo pubblico antistante la propria attività per lo svolgimento di iniziative ed eventi collegati agli esercizi commerciali in questione i quali hanno altresì avanzato la richiesta per la interdizione al transito veicolare e la collocazione di divieti di sosta in un tratto di via Gentili al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale di cui è stata constatata la consistente affluenza, con garanzia del transito di veicoli autorizzati e con garanzia di corsia di emergenza per mezzi di soccorso.