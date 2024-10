Lagrù, svelata la stagione teatrale

Dice bene, Piero Massimo Macchini (vice presidente Lagrù) nel sottolineare che l’allegra carovana dell’associazione Lagrù "pur essendo attiva in una piccola realtà di provincia, propone sempre cose del tutto uniche e originali nel campo della comicità. Siamo molto affezionati all’auditorium ‘Giusti’, siamo felici di ripartire per vedere questo spazio pieno di gente". Parole che ricalcano la filosofia ‘Lagrù ti tira su’ della stagione teatrale "la seconda proposta nell’unico Comune che ha due teatri attivi" precisa Lorenzo Palmieri (presidente Lagrù). Diverse le novità: il laboratorio di teatro danza di Manuela Recchi; nuovi format per il Rishow e uno sconfinamento nel cinema (a marzo). Tutti sold out i corsi: Magnasarache, scuola internazionale di comicità marchigiana (21 iscritti) tenuto da Macchini; Selvaggi, corso base di improvvisazione teatrale con Fulvio Rollo, Kevin Pizzi e Michele Gallucci; la scuola di magia del Club Prestigiatori del fermano. L’apertura, il 2 novembre, è col ‘Gran Galà della risata’ (ingresso libero, ore 21,15). Si ride il 9 novembre ‘Vivo (S)pettinato’ con Vittorio Pettinato e il 22-23 novembre con Cecilia Menghini in ‘Pensavo fosse amore invece era un uber’.

Quattro le stimolanti lezioni spettacolo di Cesare Catà, la prima (10 novembre) sull’Attimo Fuggente, ‘Non leggiamo poesie perché è carino’. Sette gli appuntamenti col Rishow: a partire da ‘Deseos – Sogni e suoni’ (30 novembre), con la novità ‘Sliding Doors’ (con gli allievi della scuola Rishow, 12 aprile), la Maratona di improvvisazione (27 aprile, dalle 15 a mezzanotte) oltre ai ‘New All Star game’. Rispettata la tradizione della prima del sempre esilarante, leggero, comico nuovo spettacolo di Piero Massimo Macchini ‘La gente mormorano’ (dal 27 al 30 dicembre) oltre a quella del Capodanno con Lagrù (31 dicembre). Nuova produzione anche per Lagrù ragazzi di Palmieri, con ‘Il mio amico Dino’ (30 marzo). Il 9 a 10 maggio, ‘Il magic show’. Biglietto unico: 13 euro.

"L’attività culturale de Lagrù contribuisce ad animare la vita culturale della città" riconosce la Commissaria Straordinaria, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi (intervenuta alla presentazione del cartellone con Lorella Paniccià, Ufficio Cultura) precisando che "per una serie di circostanze di conti non proprio in ordine, ho dovuto tagliare un po’ di cose qua e là. Ma sono pronta ad accogliere nuove idee da inserire nel bilancio di previsione che stiamo predisponendo" è la conclusione della Commissaria Straordinaria.

Marisa Colibazzi