L’ambasciatore italiano in Cina visita la città: incontro con Calcinaro

Collaborazioni, scambi culturali, conoscenza reciproca delle due comunità. E’ di quanto hanno parlato nel cordiale incontro avuto nei giorni scorsi a Palazzo Comunale l’ambasciatore italiano a Pechino Massimo Ambrosetti ed il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. In visita in città, accompagnato da Dario Grandoni, presidente della Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci, l’ambasciatore ha avuto parole di apprezzamento per la bellezza di Fermo e soprattutto per la figura di Teodorico Pedrini, primo missionario non gesuita alla corte cinese del settecento e musicista, nato a Fermo nel 1671 e morto a Pechino nel 1746.