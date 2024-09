L’atletica Libertas di Orvieto ospite in città

"Siamo lieti di accogliere i giovani atleti dell’Atletica Libertas Orvieto". Il sindaco Vesprini dà il benvenuto ai ragazzi umbri che hanno chiesto all’amministrazione comunale di potersi allenare nella pista di atletica recentemente realizzata nel campo sportivo nuovo di via D’Annunzio, nel quartiere sud. La concessione all’uso è stata data con particolare favore trattandosi di allacciare rapporti di collaborazione con una regione che costituisce forse il più importante bacino d’utenza per il turismo di Porto San Giorgio: "Questo scambio sportivo rappresenta un’occasione preziosa per costruire legami e collaborazioni".