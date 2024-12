Le proteste in contrada Gabbiano: "Le strade sono di nuovo rovinate"

"In appena un mese le strade sono nuovamente rovinate e insicure, occorre intervenire prima che le condizioni meteo peggiorino la situazione". Sono le parole di Giorgio Berdini, portavoce dei residenti della contrada Gabbiano, un fazzoletto di terra che fa parte del Comune di Fermo, una frazione che conta circa 40 residenti, che confina con i comuni di Mogliano (Macerata), Francavilla d’Ete, Massa Fermana e Montegiorgio. Lo scorso maggio residenti avevano sollecitato l’intervento del Comune di Fermo per risolvere alcuni problemi: in particolare di sicurezza stradale visto che le strade era scavate dalla pioggia con vistosi avvallamenti, strade ridotte a terra viva che ad ogni pioggia si trasformavano in scivolosi pantani; a questo si aggiungeva il fatto che per queste famiglie non era previsto il servizio di raccolta dei rifiuti. "Onestamente dobbiamo dire che dopo le numerose segnalazioni il problema della raccolta dei rifiuti è stato risolto – spiega Giorgio Berdini – i tecnici del Comune di Fermo hanno fatto un sopralluogo e istallato piccole isole ecologiche che vengono ripulite periodicamente. Purtroppo il problema delle strade è rimasto. Ma bisogna fare delle precisazioni, nei mesi scorsi sono stati fatti piccoli interventi di manutenzione: le strade bianche sono state riprofilate e leggermente allargate, in alcune zone è stato fatto un sottile strato di asfalto. Il problema è che in poco più di un mese, quando gli agenti atmosferici hanno iniziato a far sentire i loro effetti le strade sono tornate come prima e stiamo andando incontro ad un inverno che sembra molto rigido". In effetti in poco più di trenta giorni, le strade che avevano subito alcuni interventi manutentivi si sono rovinate in maniera evidente.

"La strade su cui era stata posato l’asfalto – continua Berdini – presentano delle buche e si stanno sgretolando rapidamente in superficie. Le strade bianche sono in condizioni peggiori, è vero che sono state riprofilate, ma i canali di deflusso delle acque di superficie e i tombini sono già pieni di erbacce e non fanno più il loro lavoro con il risultato che l’acqua scorre in mezzo alla strada portando via la ghiaia e lasciando delle evidenti buche o peggio della terra viva. L’ultimo problema riguarda la presenza di alberi che reputiamo malati, nei giorni scorsi con il vento molti rami sono caduti anche in mezzo alla carreggiata, se dovesse tornare il vento o la neve il problema si ripresenterà".

Alessio Carassai