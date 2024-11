Lilt si schiera per la lotta ai tumori con visite urologiche gratuite

Il mese di novembre è dedicato al percorso azzurro per la prevenzione dei tumori maschili e per la Lega per la lotta ai tumori della provincia di Fermo, si conclude il 30 novembre (dalle 8,30 alle 12,30), con una giornata dedicata a visite urologiche ed ecografie prostatiche completamente gratuite. Per le prenotazioni, da lunedì 25 novembre (dalle 9 e fino a esaurimento posti) è possibile telefonare al 347.4181676.

Le visite, come sempre, saranno effettuate all’ambulatorio Lilt all’interno della Casa del Volontariato, in via del Palo 10 e saranno eseguite del dottor Asim Ettamimi (specializzazione urologo). Un altro appuntamento incentrato alla prevenzione che va ad aggiungersi ai numerosi altri proposti dall’associazione Lilt nel corso dell’anno con l’intento di allargare il più possibile il discorso della prevenzione e sensibilizzare quanti più utenti possibili, nella consapevolezza di quanto sia importante tutelare la propria salute. E benvenga se per farlo, si cerca di cogliere l’opportunità di usufruire di un servizio gratuito.