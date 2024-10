Luci al Recchioni, c’è Fermana-Chieti

Si accendono le luci del Bruno Recchioni alle ore 20,30 per la Fermana che ospita una corazzata come il Chieti per rilanciare il proprio cammino in campionato dopo lo stop di Notaresco e la penultima piazza in classifica. Arriva il Chieti, squadra che in estate ha rischiato ben più della Fermana di non essere ai nastri di partenza prima dell’arrivo dell’ambizioso gruppo Virgo. La squadra di Ignoffo ha un organico di livello assoluto con tanti giocatori incrociati dai canarini negli anni della C basta pensare a Sini, Di Paolantonio, Forgione oltre all’attaccante Sall che, ai suoi lati, nel 4-3-3 disegnato da Ignoffo ha Ceccarelli e Tourè. Ma la Fermana ha grandissima voglia di riscatto dopo Notaresco come spiegato nel pregara da mister Dario Bolzan. "Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato, un collettivo che ha un mix importante di qualità e fisicità con giocatori di alta categoria. Veniamo da una partita che sarà per noi un insegnamento, al pari di quella con l‘Isernia: dobbiamo imparare dagli errori commessi e farne tesoro. Questi ragazzi fanno fatica ad accettare le sconfitte se interpretano le gare con l’atteggiamento giusto, cosa che è mancata a Notaresco. A differenza di altre volte siamo stati un po’ remissivi nel giocare: rimane comunque una tappa del nostro percorso di crescita. Fino ad oggi abbiamo visto che se la squadra scende in campo con la giusta mentalità se la gioca con chiunque e tutto il gruppo gode della massima fiducia mia, del mio staff e della società". Per la formazione possibile qualche cambiamento: difficile pensare a Karkalis in campo dall’inizio, con Cocino al suo pasto e il possibile ritorno di Marucci da esterno. In mezzo possibile l’inserimento di Fontana mentre in avanti scalpita Palumbo che però potrebbe entrare a gara in corso. Gara diretta da Simone Spagnoli della sezione di Tivoli.

Probabile formazione Fermana (4-3-3): 1 Di Stasio; 2 Marucci, 4 Tafa, 3 Cocino, 14 Casucci; 17 Mavrommatis, 5 Romizi, 18 Fontana; 7 Ferretti, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 12 Perri, 2 Marucci, 6 Bonugli, 8 Bartoli, 10 Palumbo, 13 Diouane, 15 Valsecchi, 20 Leonardi, 21 Palmucci, 24 Polanco , 27 Granatelli, 30 Lomangino, 33 Karkalis, All. Bolzan

Roberto Cruciani