Maglianese dell’anno, premiato Cruciani

Eletto maglianese dell’anno per meriti sportivi Mattia Cruciani, insignito di un encomio anche il padre Luca Cruciani per l’attività sportiva e sociale che svolge nel territorio. Pochi giorni prima di Natale, si è tenuta nell’ex sala consiliare di Magliano di Tenna la cerimonia di premiazione ‘Il moglianese dell’Anno’, evento istituito dall’Amministrazione per encomiare i cittadini che attraverso le loro professioni o attività contribuiscono a far conoscere e valorizzare il paese. Una bella occasione anche per scambiarsi gli auguri e fare il punto della situazione sulle necessità e prospettive della comunità.

Ad essere insignito del titolo di moglianese dell’anno è stato Mattia Cruciani 24enne residente a Magliano di Tenna, agonista marziale nello Ju Jitzu, praticante da anni di arti marziali a livello nazionale e internazionale nella palestra ‘Kuma Ju Jitzu’ di Ponzano di Fermo, nel corso del 2023, ha conquistato diversi titoli: argento nella Coppa Italia federale; cintura nera di primo Dan nella sua disciplina (primo nelle Marche), oltre al diploma di merito sportivo del Coni, tanto che oggi nella sua specialità si trova al quarto posto nel ranking nazionale. "Un riconoscimento che ci sembrava doveroso per Mattia – spiega il sindaco Pietro Cesetti – sia per il lustro che concede al nostro paese, sia per l’esempio che offre a tanti giovani. Abbiamo premiato anche il padre Luca, che da anni nel ruolo di istruttore rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani ragazzi e ragazze del territorio".

L’incontro è stato utile anche per scambiarsi gli auguri e tracciare un breve bilancio dell’anno appena trascorso. "Nonostante le elezioni che comunque hanno rallentato di qualche mese l’attività – continua Cesetti – siamo riusciti a portare avanti un vasto programma, seguendo gli impegni che ci eravamo assunti con i cittadini. Il progetto più sostanzioso in questo momento è quello relativo al bando nazionale ‘Sport e periferie’ che ci ha permesso di ottenere un finanziamento dal Ministero di circa un milione e 200.000 euro che ci consentirà di recuperare l’impianto della Bocciofila moglianese, Ci sono poi i lavori di recupero e riqualificazione di due chiese e più precisamente Madonna di Loreto e Madonna delle Grazie, Infine, il recupero dell’ex scuola che sarà trasformato in Polo culturale polivalente. Prima di Pasqua organizzeremo un incontro pubblico per presentare tutte le novità e ascoltare anche le esigenze della popolazione".

