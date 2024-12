Malore fatale, muore a 63 anni

Il malore che l’ha colto giovedì sera, si è rivelato fatale per Patrizio Farina, 63 anni, deceduto a soli 63 anni. Una perdita enorme che ha colpito profondamente il fratello Enzo, attuale assessore allo sport, profondamente legato a Patrizio. Ma questa morte improvvisa ha gettato nello sconforto e nel dolore tutta la famiglia, attorno alla quale si è stretta tutta la cittadinanza. A partire dal sindaco, Massimiliano Ciarpella che ha espresso suo cordoglio alla famiglia Farina: "Se n’è andato all’improvviso Patrizio, un volto conosciuto della nostra città, un buono, una persona molto presente nella vita sociale, sempre pronto a collaborare con tante associazioni, dallo sport al volontariato. Ci mancherà". Espressioni di cordoglio sono arrivate anche dal vicesindaco Andrea Balestrieri e dal Porto Sant’Elpidio Basket 1953: "Ci uniamo al dolore che ha colpito il nostro assessore allo sport, nonché primo tifoso, Enzo Farina per la scomparsa dell’amato fratello Fabrizio". Tante le dimostrazioni di vicinanza per la perdita di questo uomo mite, gentile, stimato e benvoluto in città. Oggi, alle ore 10, i funerali nella chiesa della Ss Annunziata.