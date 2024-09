Mariani e i Di Biagio vincono il Campionato ’Liberi nel vento’

Giancarlo Mariani, Luna e Giovanni Di Biagio vincono il Campionato 2024 Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature. Il Trofeo è giunto all’undicesima edizione, l’obiettivo è di far crescere il livello tecnico del team e far debuttare in regata gli atleti che dopo aver effettuato il corso vela hanno deciso di entrare nella squadra agonistica. L’iniziativa sportiva è stata realizzata in collaborazione con il Marina di Porto San Giorgio, la Lega Navale, la Protezione Civile e la Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Nella classe velica 2.4mR vittoria di Giancarlo Mariani; Luna e Giovanni di Biagio dominano nella classe Hansa 303. Sabato 7 settembre ci sarà un nuovo appuntamento importante: la volta dell’iniziativa ’Inclusione in movimento’ del progetto europeo Intereg Italia Croazia 2012 – 2027, il Comune di Fermo ne è partner, che ha come obbiettivo lo sviluppo di servizi innovativi per la promozione del turismo accessibile. Alle premiazioni è stato presente il coordinatore del Marina di Porto San Giorgio, Mattia Aquilanti, ed Andrea Biccirè del Solettificio Biccirè che da sempre sostiene la Liberi nel Vento. Ai vincitori, oltre ai trofei, sono stati consegnati anche dei presenti gentilmente donati dal Laboratorio Ottico No Name di Campiglione di Fermo e dalla Fattoria Sociale di Montepacini.

