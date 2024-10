"Miglioriamo il turismo puntando sui social per avere visibilità"

"Siamo arrivati a 70 strutture extralberghiere (erano 54 nel 2023. ndr) – fa sapere Devis Alesi, presidente dei B&B del Fermano (associata alla Confcommercio e intesa come B&B, appartamenti, affittacamere) – sono prevalentemente di Porto Sant’Elpidio, ma abbiamo 10 strutture di Sant’Elpidio a Mare, 4 da Campofilone, 3 da Monterubbiano, ne abbiamo una appena entrata da Montegranaro, altre da Fermo e da vari Comuni del fermano". Terminata un’estate positiva in quanto a presenze e ad interesse suscitato da questo tipo di ospitalità, ora per le strutture extralberghiere elpidiensi si tratta di approfittare dei festeggiamenti patronali "il cui programma si sta dimostrando di un certo appeal tant’è che abbiamo un discreto numero di prenotazioni. Anche in questo caso – prosegue Alesi (è anche presidente della Consulta per il turismo) – riteniamo fondamentale aver creato un social media team per promozionare gli eventi cittadini e avere maggiore visibilità". Intanto, l’associazione sta pensando alla prossima estate, partecipando alle fiere, a partire dal Ttg Travel Experience di Rimini "e, nello stand della Regione Marche, si è vista gente come non accadeva da un po’, tanti tour operator, con ottimi feedback e contatti". Tutto bene, ma Alesi batte sul solito punto: la frammentazione turistica con cui si presenta il fermano. Il brand Riviera del fermano potrebbe essere il viatico giusto, "ma ancora si è visto poco. Alla politica chiediamo di fare in fretta per presentarci alle fiere come brand". E poi c’è la formazione degli operatori: "Pensiamo a corsi sull’accoglienza, per migliorare la qualità del servizio".