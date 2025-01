Minaccia i passanti col martello. Scatta il tso per un 40enne

Attimi di apprensione in viale Trento Nunzi. Un 40enne rumeno senza fissa dimora, colto da un raptus, ha impugnato un martello ed ha iniziato a scagliarsi contro i passanti. L’allarme è scattato poco dopo le 10 quando un residente, che ha assistito alla scena, ha allertato il numero unico di emergenza 112, riferendo di quell’uomo che minacciava i passanti con un martello. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della squadra volante della polizia. Gli agenti, una volta individuato l’uomo, lo hanno subito bloccato e accompagnato in questura per gli accertamenti di rito. E’ emerso così che si trattava di un 40enne di origini romene, incensurato e presente in Italia da diversi anni, ma al momento senza fissa dimora. L’uomo, sempre stando al racconto di alcuni presenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha dato in escandescenza e ha minacciato i passanti. Una volta bloccato e condotto questura, è stato affidato alle cure dei sanitari della Croce Verde di Fermo per essere trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Fortunatamente tutto si è risolto con tanta paura e nessun ferito.