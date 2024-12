Mondo del basket in lutto. La Sutor Montegranaro piange Sandro Crovetti

Anche la Sutor Basket Montegranaro, nei tempi d’oro in cui militava in serie A, è stata tra le società di basket frequentate da Sandro Crovetti, deceduto ieri all’età di 66 anni (li avrebbe compiuti il giorno di Natale). L’arrivo di Crovetti, annunciato in pompa magna visto il calibro del personaggio che arrivava in casa Sutor col ruolo di responsabile sviluppo politiche societarie, risale al marzo 2011. Avrebbe dovuto restare in carica fino al giugno 2012, lavorando accanto all’allora direttore generale (e suo grande amico), Gianmaria Vacirca. Nel corso di quell’anno, tuttavia, si erano verificate situazioni che avevano portato alle dimissioni di Vacirca dalla carica di general manager. Carica che la Triade (i presidenti della società sportiva) aveva assegnato a Crovetti fino alla scadenza concordata. La storia racconta che le cose non sono andate esattamente come auspicavano la società e Crovetti tanto che quest’ultimo, a inizio giugno 2012 aveva rassegnato le sue dimissioni, mettendo fine anzitempo a un rapporto che si era andato via via deteriorando tanto da indurre l’ex direttore generale a lasciare Montegranaro. Una vicenda che, tuttavia, nulla toglie al fatto che, all’epoca, la Sutor (che non stava attraversando un periodo facile) aveva ingaggiato una figura di peso, un uomo che aveva grande passione e competenza per il basket, che nel 2009 aveva ricevuto il Premio Reverberi per il contributo al basket italiano, che è stato segretario generale della Lega di Serie A e poi di molte società (dalla Pallacanestro Reggiana, a Napoli, Ferrara, a San Severo, Montegranaro, per finire con la Virtus Bologna) caratterizzandosi come un dirigente all’avanguardia per idee e iniziative. Il presidente della federazione di basket, Petrucci, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Crovetti e in tutti i campi di serie A, nel fine settimana, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordarlo.