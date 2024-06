Monte Giberto, parte il nuovo quinquennio all’insegna dell’unità

‘Uniti per unire’, da unica lista civica presentata alle elezioni comunali di Monte Giberto, diventa azione ammnistrativa concreta volta a creare armonia sociale attraverso partecipazione e rispetto di singole competenze. Giovanni Palmucci, sindaco eletto per il quarto mandato consecutivo, dopo essere stato il coraggioso promotore di un ideale politico di amministrazione coesa tradotto in un’unica lista rappresentativa di tutta la comunità, apre il nuovo quinquennio anticipando l’alternanza della neo Giunta e l’attivo coinvolgimento dei quattro consiglieri nuovi alla politica, uniti ai consiglieri con esperienza. Il sindaco inizia il mandato con l’affiancamento del vice e assessore Giancarlo Cimadamore e completa la Giunta con l’assessore al bilancio di consolidata esperienza politica, Michela Borri. Il percorso amministrativo vedrà, Borri vicensindaco e Cimadamore assessore. Il nuovo Consiglio si completa con i consiglieri (e assegnazione di diverse deleghe): Lucia Catalini, Elvis Kila, Luigino Sardellini, Paolo Piermarocchi, Luigi Sandroni, Alberto Remia, Alessandro Bracciotti e Benedetto Capponi. Generazioni, esperienze e aspettative diverse a confronto, con un unico obiettivo: impegnarsi e lavorare per lo sviluppo corale di Monte Giberto ed il raggiungimento del bene comune.

Paola Pieragostini