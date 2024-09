Montegiorgio, sale l’allarme truffe

Ancora truffe agli anziani a Piane di Montegiorgio, purtroppo una è andata a segno, la seconda fortunatamente per la presenza del figlio in casa è stata evitata. Entrambi gli episodi risalgono a sabato 7 settembre anche in questo caso sarebbero state prese di mira persone anziane peraltro residenti a poche centinaia di metri l’una dall’altra. Dopo l’episodio della settimana scorsa in un cui è rimasta vittima una donna di 85 anni, che sarebbe stata ripulita di circa 5.000 euro. Il primo caso riguarda una donna di circa 80 anni contattata prima al telefono dove due persone spacciandosi per operatori di sicurezza avrebbero avvisato l’anziana che la figlia aveva avuto un incidente, e che per evitare problemi di carattere giuridico, servivano dei soldi per pagare la pratica. La donna è stata raggiunta a casa da un faldo avvocato che avrebbe raggirato la signora, la donna per chiedere spiegazioni avrebbe persino tentato di fare delle chiamate dal cellulare che al momento sembrava inabilitato verso tutte le utenze. E’ possibile ipotizzare che il falso avvocato avesse con se qualche dispositivo che interferisse con i segnali telefonici, perché dopo che l’uomo era uscito la linea è ripresa regolarmente. Fatto sta che il falso avvocato è riuscito a farsi consegnare denaro contante per diverse miglia di euro. Una volta scoperta la truffa, la donna ha accusato un malore. Situazione analoga per una seconda truffa che questa volta non è andata a segno; l’anziana è stata contattata a telefono da farsi agenti adducendo come motivo un incidente del figlio, per una casualità il figlio della donna era al piano terra e chiamato dalla madre è salito sopra, quando i malviventi hanno capito la mala parata, hanno interrotto la telefonata. Resta il fatto che in entrambi i casi i malfattori conoscevano i nomi delle vittime e dei familiari, cose che farebbe ipotizzare che le due anziane fossero tenute d’occhio da tempo.

"Purtroppo negli ultimi giorni ho raccolto una certa preoccupazione fra i residenti di Piane di Montegiorgio e del circondario – spiega Simone Carducci – per il preoccupante fenomeno delle truffe nei confronti di persone anziane che si sta allargando. Credo che sarebbe utile organizzare una riunione pubblica, magari rivolta alle persone più avanti negli anni con le forze dell’ordine per offrire informazioni utili e facili da seguire per evitare questi fenomeni".

Alessio Carassai