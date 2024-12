Natale, la conta delle spese per gli eventi

’Allestimenti natalizi, organizzazione eventi e comunicazione Natale 2024 a porto san Giorgio (seconda parte), indirizzi, autorizzazione alla spesa’. È la denominazione dell’ultima delibera, adottata lo scorso 29 novembre, avente per oggetto le manifestazioni natalizie. Il documento ne specifica alcune con i relativi costi , che, per esse, ammontano complessivamente a 53.376,86 euro. Ovviamente non è l’importo di tutte le spese natalizie, forse più consistenti, ma riguarda solo una parte di esse, la seconda si precisa nel verbale di Giunta. Vediamo quali sono, cominciando da quello di prossima esecuzione che è lo spettacolo con Mirco Bocci DJ Set con Paolo Love voce e Simone M. dj, in calendario alle 22,30 di domani, 7 dicembre, in via Oberdan. Il compenso per gli organizzatori è di 9760 euro. Poi Il 15 dicembre alle 17 in piazza Matteotti c’è concerto di Natale, evento musicale dal vivo, dal titolo ’Cine Nusic’ dedicato alla musica del cinema. Secondo l’amministrazione, la manifestazione mira a valorizzare i giovani talenti del territorio e contribuire alla vita culturale della comunità.

Chi lo propone ha richiesto al Comune: "L’autorizzazione per l’allestimento del palco, L’utilizzo dell’energia elettrica pubblica per le necessità tecniche dello spettacolo, l’utilizzo del piano di sicurezza dell’ente per 200 posti a sedere, il patrocinio del comune per lo spettacolo, un contributo di 2000 euro. Ci sono, poi, da considerare le spese per l’allestimento del villaggio di Natale e della piazza. In proposito nella delibera si legge che: "l’allestimento natalizio urbano con albero di Natale grande e aiuola, in piazza Matteotti e allestimento/disallestimento esterno delle casette di legno e planetario, con piante e luci, costo 17.690 euro, mentre la sistemazione interna delle casette di legno con gli elementi d’arredo più caratteristici, tanti addobbi e decorazioni di Natale, una slitta con 2 renne e occhiali VR per bambini, per un importo di 12.017 euro. L’organizzazione di animazioni natalizi l ‘8 e il 22 dicembre alle 16 in piazza Matteotti spettacolo Danzato, Cantato, Recitato e ricco di Performance per bambini e adulti, 4.000 euro Iva inclusa per la Promozione il 26 dicembre di Christmas Carrousel: una particolare giostra a forma di luna condotta da Babbo Natale che accompagna una stupenda Regina delle Nevi per allietare il pubblico con danze, performance aeree e musiche natalizie che contribuiscono a creare un’atmosfera incantata, importo 2.420 euro, compreso il telescopio magico per le osservazione con un esperto e conseguenti spiegazione della luna e dei pianeti.

Silvio Sebastiani