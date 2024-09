Nel segno dello sport ’Buon campionato’ a migliaia di ragazzi: "Sognate in grande"

Un pomeriggio di festa all’insegna dello sport, una Piazza del Popolo piena di colori, di atleti, di società e associazioni. Successo per la nuova edizione di "Buon Campionato" andata in scena nel salotto buono della città che ha accolto come con un grande abbraccio i numerosi partecipanti all’evento, organizzato dal Comune di Fermo - Assessorato allo Sport, in collaborazione e con il sostegno del Coni, il patrocinio di Regione Marche, Consiglio Regionale delle Marche, Provincia di Fermo, Sport e Salute, Comitato Paralimpico regionale. Un evento per incontrare, prima dell’avvio delle stagioni agonistiche, il pubblico, le famiglie, i tanti sportivi che praticano sport e sono iscritti alle società cittadine e magari incuriosire ragazzi e giovani che vogliono praticarne uno, invogliandoli ad iscriversi ad una società o associazione sportiva. L’evento ha avuto inizio con il suggestivo video racconto dell’esperienza olimpionica a Parigi dei nostri atleti fermani. Infatti sul palco sono saliti anche Carlo Macchini e Mario Macchiati, ginnasti della Nazionale azzurra.

E poi, passerella d’onore per la tennista Elisabetta Cocciaretto, il pallanuotista Luca Marziali e lo schermidore paralimpico Michele Massa, che inorgogliscono la città durante le competizioni internazionali. "Un evento di successo che vede insieme città, istituzioni e le tante società sportive cittadine collaborare in modo sempre proficuo per portare avanti il messaggio dello sport che è socializzazione, aggregazione e che vede gli atleti crescere insieme", ha detto il sindaco Paolo Calcinaro nell’augurare dal palco Buon Campionato a tutte le associazioni e società sportive della città. Non sono naturalmente mancati i saluti bene auguranti di un buon inizio dell’anno accademico e sportivo da parte del Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio e di Fabio Luna, presidente Coni Marche, che hanno rimarcato l’importanza dell’associazionismo sportivo per una società sana, inclusiva e solidale. Grande soddisfazione per l’assessore allo Sport Scarfini nel vedere "l’organizzazione e l’entusiasmo di tutti i partecipanti, la coesione con le famiglie e tanta scelta per tutto il territorio tra le più svariate discipline, dalle tradizionali alle più curiose. Buon Campionato è un momento importante di saluto ed incoraggiamento a quanti fanno sport in città, a chi si diverte con lo sport, a coloro che educano con lo sport che aggrega, diventa passione ed in tanti casi anche professione di vita". Un ringraziamento particolare è arrivato anche da parte del vice sindaco Mauro Torresi, nonché assessore al commercio, a tutti i commercianti ed esercenti di Piazza che hanno collaborato permettendo l’allestimento di tutti i gazebo e degli stand espositivi delle associazioni nella suggestiva Piazza del Popolo.