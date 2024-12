Neuropsichiatria infantile. Aumentano le richieste. Ecco a chi rivolgersi

Crescono le difficoltà tra gli adolescenti così come sono in aumento le diagnosi di spettro autistico, tanti bambini e ragazzi di cui occorre prendersi cura. Per tutti loro c’è la Uos Età Evolutiva dell’Ast di Fermo che rappresenta un servizio fondamentale per il benessere della comunità, con un’importante ramificazione territoriale. Il direttore dell’Ast Roberto Grinta, spiega che il servizio rientra nella Neuropsichiatria infantile, guidata da Bruno Acciarri. L’Uos Età Evolutiva dispone di tre équipe operative, distribuite nei presidi territoriali di Porto San Giorgio, Montegiorgio e Porto Sant’Elpidio. Grazie alla stretta collaborazione con diverse Uos territoriali (come il Consultorio e l’Umea), scuole, enti comunali e Terzo Settore, l’Uos Età Evolutiva contribuisce a promuovere l’integrazione socio-sanitaria. Attraverso progetti mirati, supporta il recupero funzionale, l’inserimento scolastico e l’integrazione sociale dei minori con disabilità. Attualmente, l’Uos Età Evolutiva segue circa 800 utenti tutelati dalla legge 104 e circa 400 utenti con certificazione Dsa, che rappresentano solo una parte del totale degli utenti in carico al servizio. Ogni settimana, tramite prenotazione Cup, vengono garantite in media 4 prime consulenze specialistiche psicologiche, 8 visite neuropsichiatriche infantili, 8 prime valutazioni logopediche/neuro-psicomotorie. Il servizio assicura un percorso di accesso dedicato per le valutazioni mirate all’individuazione di condizioni di disabilità, con un tempo di attesa medio di 30 giorni: "Da alcuni anni – spiega Acciarri – si registra un notevole incremento dei disturbi del Neuro-sviluppo, con un aumento significativo dei casi di Disturbi dello Spettro Autistico. Parallelamente, si osserva una crescita dei disagi adolescenziali, caratterizzati da problematiche emotive, comportamentali e relazionali, che richiedono interventi tempestivi e multidisciplinari per garantire supporto ai giovani e alle loro famiglie". Il settore per l’Età evolutiva, aggiunge Grinta, si occupa di "prevenzione, diagnosi, riabilitazione e supporto con percorsi ad hoc per utenti in età evolutiva (0-18 anni) con disturbi del neuro-sviluppo, neuropsichiatrici, sensoriali, psicologici, cognitivi, dell’apprendimento, neuro-psicomotori, del linguaggio e della comunicazione, sia congeniti che acquisiti, ma anche con disturbi neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza". In sostanza, ci si prende cura dei giovani e dei giovanissimi, per custodire il futuro di tutti.