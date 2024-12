"Non diamo il benvenuto qui, terra antifascista, a Roberto Vannacci"

Due tappe tra fermano e maceratese per l’europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci: stasera a Porto San Giorgio, per incontrare i sostenitori marchigiani; domani dapprima a Macerata nella sede della Lega e in serata al Galà del ciclismo, premio Ferro di Cavallo, a Porto Sant’Elpidio. Una visita che non poteva passare inosservata e che ha spinto il coordinamento di associazioni del fermano che va sotto il nome di ‘Nativa’ (al completo, con l’unica eccezione del Samaritano che ha preferito restare fuori da questa presa di posizione) a manifestare con forza la propria contrarietà: "Non diamo il benevenuto nel fermano, terra antifascista, a Roberto Vannacci. Respingiamo i suoi messaggi di intolleranza, di discriminazione sessista e razzista. Respingiamo l’opportunismo politico di chi – prosegue il coordinamento – ignorando la storia e la sofferenza dei popoli, fomenta la divisione sociale, nel momento in cui, in Europa e in Medio Oriente, è tornato il fuoco della guerra, della desolazione, del disastro ecologico, fino al genocidio". Per ‘Nativa’, "è una provocazione grave che l’invito a Vannacci cada proprio il 12 dicembre, una data della smemoratezza italiana che, nel 1969, con la strage fascista di Piazza Fontana, a Milano, diede avvio alla tragica strategia della tensione. Noi ricordiamo, non dimentichiamo, impegnati per un fermano terra inclusiva, di solidarietà, di pace. Pensiamo che Vannacci più che nei nostri paesi, debba andare in Tribunale, a rispondere dei reati per cui è indagato".