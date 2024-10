Notte da paura, terza edizione di ‘Silent Hill’

In vista della notte di Halloween, dopo il grande successo ottenuto negli anni precedenti, nel centro storico di Falerone e presso la sede del moto club Bikers Cave, si sta lavorando per l’allestimento della terza edizione di ‘Silent Hill’, sarà un 31 ottobre da brividi. La manifestazione è stata ideata e realizzata grazie alla collaborazione fra la Pro loco, il moto club Bikers Cave e l’Amministrazione di Falerone e si terrà tutto nella notte del 31 ottobre a partire dalle 21. Per l’occasione il centro storico sarà trasformato per ospitare in una surreale caccia all’uomo ambientata negli anni ’70. Una grande ‘escape room’ a squadre (minimo 2 persone massimo 5) tutto svolto all’aperto dove le squadre dovranno trovare l’artefice di molti efferati delitti. La caccia all’uomo è stata ribattezzata ‘Delirio’ e conterà su 50 figuranti per un percorso unico e terrificante tra ostacoli, trappole e macabri indovinelli. Seguendo un programma consolidato presso la sede del Bikers Cave in via montapponese n.9, si terrà la cena a tema horror denominata ‘Alcatraz’ questa ambientata negli anni 30’, tra sedie elettriche, celle di sicurezza e violenti aguzzini, gli ospiti potranno assaporare la dura vita di un detenuto di quel tempo degustando piatti a tema. La manifestazione nelle precedenti edizioni ha sempre colto nel segno registrando affluenza numerosa e di tutte le età. Per info e prenotazione sia per la escape room che per le cena è possibile contattare i numeri: 333-6486195; 333-8202302 o 333-6486195.