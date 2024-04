’Notte Nazionale del Liceo Classico’: "Un modo alternativo di fare lezione"

Anche quest’anno il liceo classico Annibal Caro partecipa alla X edizione della ’Notte Nazionale del Liceo Classico’. L’evento, nato da un’idea di Rocco Schembra, docente al Liceo Classico Gulli -Pennisi di Acireale, e sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, si svolgerà venerdì dalle ore 18 alle 24, in quasi 350 licei classici e sarà introdotto dal brano inedito. "In qualche modo faremo" del cantautore fiorentino Francesco Rainero. Anche in questa edizione, per la seconda volta, ai licei italiani si uniscono 14 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono l’Australia, la Croazia, la Germania, la Grecia, la Francia, la Romania, la Spagna, la Turchia. I licei classici aderenti apriranno contemporaneamente le loro porte alla cittadinanza e i giovani protagonisti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si recherà in uno di questi licei, potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con autori, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e tutto ciò che la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto. "La notte nazionale è più che una festa, commenta la dirigente Stefania Scatasta, È, innanzi tutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, puntando su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale".