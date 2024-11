Novembre dedicato alla prevenzione: tutte le attività della Lilt

Si è appena chiuso il mese rosa della prevenzione al femminile, si apre novembre colorandosi di azzurro. È l’attività incessante della Lilt che punta sui giovani per costruire una cultura della cura, della prevenzione vera. Novembre in azzurro si apre con un momento di bilancio nella sede della Provincia, il progetto per la prevenzione dei tumori ai testicoli si è aperto a marzo 2024, ci sono state quasi 300 ecografie testicolari che hanno permesso di trovare precocemente 76 casi di varicocele, 19 casi di fimosi, 18 problematiche varie, tutte situazione che sarebbero potute evolvere in malattia. Federico Costantini, che della Lilt è vice presidente, ha coinvolto le scuole, le società sportive, tante realtà del territorio per raggiungere i giovani e raccontare loro, con le storie di chi si è salvato proprio grazie ad una diagnosi precoce, che bisogna fare attenzione alla propria salute, in ogni fase della vita. Si riprende dunque e i nuovi appuntamenti a scuola con la riflessione e le visite sono in programma dall’8 al 15 dicembre all’IIS Urbani di Montegiorgio, dal 22 al 29 novembre all’ITT Montani di Fermo. Per gli atleti, si va dall’8 al 16 novembre alla casa della memoria di Servigliano e il 22 e 23 novembre alla casa del volontariato di Porto Sant’Elpidio. Ovviamente ogni momento è gratuito, le amministrazioni comunali, le dirigenze scolastiche, le società sportive aderiscono con entusiasmo, nella consapevolezza di quanto si possa fare, tutti insieme, per prendersi cura dei nostri ragazzi. <Sappiamo che per i maschi si tratta di un argomento delicato e a volte imbarazzante, spiega l’oncologo Acito, ma le nostre iniziative servono proprio per spiegare che ci si può salvare la vita, facendo attenzione, conoscendo il proprio corpo, affidandosi ai medici in tempo per preservare anche la futura fertilità". Il 30 novembre giornata di ecografie prostatiche e visite testicolari gratuite, ancora alla casa del volontariato di Porto Sant’Elpidio, ci si può prenotare al numero 347 4181676.