Nozze: il Comune ritocca le tariffe

PORTO SANT’ELPIDIO

Assecondando i desideri di molte coppie che, per unirsi in matrimonio con rito civile, sono alla costante ricerca di location di grande suggestione, di ambientazioni romantiche che conferiscono un valore aggiunto in termini emozionali, all’evento festoso, l’amministrazione ha individuato le possibili destinazioni per questo tipo di unione, escludendo Villa Murri e con la new entry della dimora nobiliare (privata) ‘Il Castellano’, ritoccando anche le tariffe nel solo caso di Villa Baruchello. Si tratta di luoghi che, per ospitare unioni civili devono essere riconosciuti come ‘case comunali’ e per il cui utilizzo viene stabilito l’aspetto più prosaico, quello del compenso che i novelli sposi devono versare per poterne usufruire.

Nelle scorse settimane, è stato approvato un nuovo regolamento per i riti civili in cui gli amministratori puntualizzano che "per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unioni civili è dovuto il pagamento di una tariffa, da aggiornare annualmente, tenuto conto del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio e di varie spese gestionali. Il pagamento è diversificato in base alla residenza dei richiedenti e in base al luogo e all’ora della celebrazione, e non ultimo, deve essere effettuato in anticipo, almeno 10 giorni prima del grande giorno". Nei giorni scorsi, sono state deliberate anche le tariffe per ciascuna ‘casa comunale’.

Ad oggi, in città possono essere celebrate nozze civili oltre che nell’ufficio di stato o sala giunta (per residenti gratis in orario di lavoro, 100 euro fuori orario lavorativo; 100 e 200 euro per i non residenti); alla Torre dell’Orologio (solo in estate) da 200 a 300 euro per residenti; da 300 a 400 euro per i non residenti. Un distinguo va fatto per Villa Baruchello, dove sono previste due opzioni con due diverse fasce di costo: nella sala interna le tariffe sono di 300 e 400 euro per i residenti; 400 e 500 per gli altri; negli spazi esterni si va da 400 a 500 euro per coppie elpidiensi; da 500 a 600 per i non residenti. Una ulteriore variabile di costo per Villa Baruchello riguarda la possibilità di poter utilizzare gli spazi esterni per effettuare un buffet (massimo per un’ora e mezza) con una maggiorazione di 150 euro. E’ unica la tariffa per l’utilizzo della Villa ‘Il Castellano’: 500 euro.

Marisa Colibazzi