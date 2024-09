Nuova scuola primaria Collodi. Lavori alla Sa.Fi Art. di Altamura

Doveva essere una procedura snella e rapida (un mese o poco più) quella relativa alla scelta della ditta che dovrà realizzare la nuova scuola primaria ‘Collodi’, al quartiere Corva, tra le 123 imprese che hanno risposto al bando di gara. Di tempo, ce n’è voluto un po’ di più ma, pochi giorni fa, la Stazione Unica Appaltante della Provincia ha completato l’iter e individuato tra le 123 richiedenti (tutte ammesse) la ditta aggiudicataria dei lavori: la Sa.Fi Art. Srl di Altamura (Bari) che ha proposto un ribasso del 19,4% che corrisponde ad un importo di poco più di 1,4milioni di euro (contro 1,8milioni di euro di fondi sisma, a base d’asta). Una volta firmato il contratto con il Comune di Porto Sant’Elpidio, la ditta avrà 300 giorni di tempo (che, in caso di eventuali imprevisti, potrebbero arrivare a un paio di anni) per realizzare il nuovo edificio scolastico particolarmente atteso dal quartiere. Un edificio composto da due blocchi, connessi tra di loro, un piano seminterrato e uno fuori terra, con un cortile centrale e una terrazza, comprensivo di impianto fotovoltaico, aule da 47mq, locali per insegnanti, ricevimento e locali, anche open space per attività didattiche integrative. L’intenzione degli amministratori è di intervenire sul progetto con alcune migliorie che possano rendere l’edificio più rispondente possibile alle esigenze di alunni e insegnanti. Nel frattempo, in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico, la primaria ‘Collodi’ sarà collocata in un immobile di una società privata le cui caratteristiche corrispondono alle esigenze della popolazione studentesca, preso in locazione dal Comune per 5 anni (per un canone mensile di 5mila euro o poco più) e che garantisce 6 aule, locali per personale scolastico, un’aula polifunzionale, la mensa, un cortile esterno, un parcheggio.

Marisa Colibazzi